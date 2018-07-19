جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة حاسب آلي إلى مدينة فرشوط



وأشار الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وهم همام عبد العال المدرس المساعد بكلية العلوم ومحمد خيرى محمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم وعبد الرحمن سليم محمد المعيد بكلية العلوم وتناولت القافلة مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات وإسهاماتها في شتى المجالات.



وأضاف أن القافلة أشارت إلى الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية جني الفوائد منها وتجنب أضراره، وايضًا دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بعملية التعليم والتعلم والاستراتيجيات الحديثة المتبعة لتحقيق فاعلية التعلم.



وقامت القافلة بتدريب عدد من الأطفال على الحاسب الآلي وفى نهاية القافلة قدم أهالي المدينة الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة على هذه القافلة التي تؤكد دور جامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع.



نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة حاسب آلي الى مدينة فرشوط وذلك في اطار اسهامات جامعة جنوب الوادي في خدمة البيئة والارتقاء بالمجتمع.