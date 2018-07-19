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"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:16 ص
الشباب والرياضة بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
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محمد طه
 
تستمر فعاليات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا للمرحلة الثانية لليوم الخامس، بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية.

ومن ناحيته، قال أحمد صالح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن هذه الاختبارات هي تصفيات المرحلة السابقة حيث يتم الدعم للطلاب المتفوقين في الاختبارات، مؤكدا إلى أنه تم بدء اختبارات ألعاب القوى، والتي أقيمت بالصالة المغطاة في مدينة الغردقة اليوم الخميس لـ68 من أصل 168.

وفي سياق متصل أكد ممدوح خليفة، مدير الإدارة العامة للرياضة، أن هذه الاختبارات في جميع الألعاب تتم بحيادية من قبل اللجان المشكلة من اتحادات كل لعبة، وذلك لاختيار أفضل الطلاب الموهوبين.
"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
"الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر: استمرار فعاليات مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا (صور)
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