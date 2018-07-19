الرئيس الألماني يدعو إلى "وعي أوروبي جديد بالذات" في ظل سياسة ترامب

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى "وعي أوروبي جديد بالذات" في ظل السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال شتاينماير لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الخميس: "بلا شك سينتج لنا ترامب مخاطر بالطريقة التي يمارس بها السياسة".

وشدد الرئيس الاتحادي على ضرورة أن يستخلص الأوروبيون نتائج من ذلك، وقال: "عندما تكون الأمور على هذا النحو التي هي عليه، ولا يمكننا تغيير السيد ترامب، فإنه يكون قد حان الوقت لوعي أوروبي جديد بالذات".

وأوصى شتاينماير الأوروبيين بعدم التركيز للغاية وبشكل دائم على ترامب في النقاش بأكمله، وقال: "ما نما في العلاقات عبر الأطلسي خلال العقود السبعة لما بعد الحرب يعد قيماً للغاية".

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة ألا يقتصر تفكير الأوروبيين على الطريقة التي يمكنهم بها تجاوز أزمتهم الدائمة.

وقال: "ولكن يتعين علينا إدراك أن حتى الدول الكبرى في أوروبا لن تقوم بدور في العالم، إذا لم نبق بجانب بعضنا البعض. عندئذ فقط سنكون قادرين على أن يتم استيعابنا بثقلنا الخاص بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن "ذلك يسري على السياسة التجارية وسياسة الدفاع".