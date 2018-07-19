علامات تدل على إصابتك بالاكتئاب.. تعرفي عليها

خناك مجموعة من العلامات التي تدل على إصابتك بالاكتئاب، ويجب عليكِ اكتشافها وعلاجها في وقت مبكر، لذا تعرفي عليها في السطور التالية:-





1. فقد السيطرة على أعصابك:

إذا كنتِ لا تستطيعين التوقف عن الصراخ في أطفالك أو وزوجك أو زملائك في العمل، وتفقدين السيطرة على أعصابك في كل مناسبة، فهذه علامة واضحة على أنك تعانين من الاكتئاب.





2. الاستيقاظ مبكرًا جدًّا:

الاكتئاب قد يدفعك للنوم طوال الوقت، وعدم القدرة على التركيز لفترات طويلة دون الشعور بالنعاس، ولكن بالنسبة لشخصيات أخرى قد يكون سببًا للاستيقاظ مبكرًا وعدم القدرة على النوم العميق.





3. فقد الرغبة في ممارسة هواياتك:

لم يعد يمكنك الحصول على التسلية والاستمتاع بالأشياء التي من المفترض أنها كانت تساعدك على الخروج من الاكتئاب.





4. إدمان وسائل التواصل الاجتماعي:

هذه الملهاة لن تحل مشكلتك ولن تقلل شعورك بالاكتئاب، بل قد تجتذبك بعيدًا عن الأشخاص الذين قد يعملون على تخفيف اكتئابك.





5. الشعور بآلام في ظهرك: