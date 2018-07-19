ليبيا: إنقاذ 156 شخصًا بعد غرق قاربهم في المتوسط

أنقذت دورية تابعة لخفر السواحل الليبي، أمس الأربعاء، 156 شخصاً بعد غرق قارب مطاطي كانوا على متنه، على بعد 47 ميلاً قبالة ساحل مدينة الخمس (شمال غرب البلاد) في محاولة لعبور البحر المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية، وفق ما صرح به المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم.

ووفق المسئول الليبي، فمن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم -والذين ينتمون إلى دول السودان، مالي، نيجيريا، غانا، غينيا، كوت ديفوار، النيجر والكاميرون- 24 امرأة و10 أطفال.

وأضاف قاسم: "بعد العملية، تلقى المهاجرون المساعدة الطبية في قاعدة طرابلس البحرية ونقلوا فيما بعد إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الخمس".

ويشار إلى أن الشواطئ الممتدة بين طرابلس والحدود التونسية أصبحت خلال العامين الماضيين المعقل الرئيسي لمافيا الاتجار بالبشر، بالرغم من وجود زوارق الدورية الأوروبية.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تمكن أكثر من 171 ألف و635 مهاجر غير شرعي من العبور إلى أوروبا في عام 2017، في حين اختفى 3 آلاف و116 آخرين في عرض المتوسط.