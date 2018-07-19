انقطاع المياه عن 10 مناطق بالدقهلية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مناطق (ميت عنتر – شرنقاش – الطويلة – كفر الطويلة – ديسط – عزب أبو غانم – بطره – جزء من تقسيم بهاء الشربينى - مدينة ناصر - معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة طلخا) وذلك اعتبارا من الساعة من مساء اليوم الخميس الساعة الثانية عشر ليلا الموافق 19/7/2018 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الموافق 20/7/2018 لمدة 6 ساعات؛ وذلك نظراً لقيام الهيئة القومية للسكة الحديد بفتح كوبري السكة الحديد على نهر النيل بالمنصورة الأمر الذي يستدعى فك مواسير مياه الشرب من قطر 12 بوصة صلب من الجهة الشرقية والغربية وتركيبها مرة أخرى خلال هذه الفترة.





وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.



