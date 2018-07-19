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عاجل.. رفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية لتهويته (فيديو وصور)

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:03 ص
عاجل.. رفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية لتهويته (فيديو وصور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
فتح الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منذ قليل، وبصحبته فنيين وخبراء للآثار، بفتح غطاء التابوت الأثري الذي تم اكتشافه أسفل العقار الكائن في 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر، في أثناء الحفر ووضع المجسات.

وقد قام الفريق الأثري بعملية فتح غطاء التابوت بمسافة 5 سنتيمترات، وذلك من أجل تهويته، بعد أن أغلق لألاف السنوات، وذلك تمهيدًا لفتحه بالكامل.

وشهد المكان تشديدات أمنية من قبل قوات الجيش التي تقوم على تأمين موقع التابوت الأثري المعثور عليه بسيدي جابر، وتم وضع بمحيط التابوت ساتر من القماش، ومنع دخول الصحفيين والاقتراب والتصوير.
عاجل.. رفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية لتهويته (فيديو وصور)
عاجل.. رفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية لتهويته (فيديو وصور)
عاجل.. رفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية لتهويته (فيديو وصور)
المزيد عن: منطقة سيدي جابر فتح التابوت الآثري دخول الصحفيين الاعلى للأثار
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