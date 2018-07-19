الصيد يكرم أبطال السباحة (صور)





احتفل مجلس إدارة نادي الصيد مساء اليوم، الأربعاء، بأبطال قطاع السباحة من مختلف الأعمار وأصحاب الميداليات في المسابقات المحلية والعربية والإفريقية والدولية.





وحضر حفل التكريم إيهاب حشيش أمين الصندوق والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد الشاذلي والدكتور محمد السحرتي أعضاء مجلس الإدارة والدكتور أشرف الفار مدير النشاط الرياضي بالدقي وفؤاد المانسترلي مقرر لجنة السباحة بالإضافة إلى مسئولي النشاط الرياضى والسباحة بفرعي القطامية وأكتوبر.





من جانبه أبدى الدكتور محمد السحرتي عضو مجلس إدارة النادي سعادته بالإنجازات التى حققها أبناء الصيد فى كل فروعه، مشيرًا إلى وجود العديد من المواهب المبشرة في قطاع السباحة، والتى سيكون لها شأن فى المستقبل القريب لما حققوه من نتائج في الفترة الماضية.