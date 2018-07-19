وزير ألماني يدعو بلاده لضبط النفس داخل الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تحلي ألمانيا بضبط النفس داخل الاتحاد الأوروبي كي لا يتم تهديد وحدة الصف داخل التكتل.

وقال ماس في تصريحات لشبكة التحرير الصحافي بألمانيا، في أعدادها الصادرة اليوم الخميس: "يتعين علينا ألا نمر عبر أوروبا كواعظين".

وتابع قائلًا: "نعم، هناك بعض الدول في أوروبا تتخذ حكوماتها قرارات لا تعجبنا، يتعين علينا أن نذكر بوضوح أوجه العجز المتعلقة بسيادة القانون، وفي الوقت ذاته يجب ألا نهمش أحداً، الأوربيون الشرقيون والإيطاليون والنمساويون، إننا بحاجة لهم جميعاً".

ودعا ماس أيضًا لاتباع "سياسة شرقية جديدة في أوروبا"، وقال: "يتعين علينا التعامل مع مخاوف الدول الأعضاء في أوروبا الشرقية بصفة خاصة على محمل الجد، على أي حال يجب ألا نقدم لليمينيين الشعبويين أية حجج لدعايتهم".