تعرف على مواصفات وموعد إطلاق هاتف جلاكسي S10

تستعد شركة سامسونج لطرح ثلاثة إصدارات من هاتفها المقبل جلاكسي S10، وستأتي الهواتف بقياسات 5.8 بوصة، 6.1 بوصة، و6.4 بوصة، لمنافسة شركة أبل، وفقًا لما نشره موقع fonearena الهندي.





وأشار التقرير إلى أن طرازي 6.1 بوصة و6.4 بوصة سيتم تعزيزهما بميزة ماسح بصمة الإصبع داخل الشاشة فوق بصري بالموجات فوق الصوتية.





ومن المنتظر أن يصبحا متاحين بالتزامن مع إطلاق جلاكسي نوت 10 فى وقت لاحق من عام 2019، فيما يأتي هذا التقرير بعد أسبوعين من تصالح الشركتين في دعوى قضائية استمرت لمدة 7 سنوات.





فيما تشير التقارير الواردة من كوريا إلى أن نظام جلاكسي S10 سيكون له نسخة أرخص من شأنها أن تنافس هاتف آيفون بشاشة 6.1 بوصة.



