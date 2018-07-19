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سبب تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقة كورتوا

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:57 ص
سبب تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقة كورتوا
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الفجر الرياضي
 
كشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، عن سبب عدم إعلان نادي ريال مدريد، صفقة التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.


واشارت الإذاعة، إلي أن إنتقال كورتوا إلى صفوف ريال مدريد كان وشيكاً يوم أمس لكنه توقف لعدم قدرة تشيلسي على إيجاد حارس مرمى جديد ليعوض رحيل كورتوا.


وأضافت الإذاعة، أن ريال مدريد أنهي اتفاقه مع هازارد حول الشروط والبنود الشخصية وتفاصيل العقد، ولكن يتبقي توصل الريال لاتفاق مع إدارة نادي تشيلسي.

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