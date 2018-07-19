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ريال مدريد يتفق مع هازارد

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:50 ص
ريال مدريد يتفق مع هازارد
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الفجر الرياضي
 
اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن إدارة نادي ريال مدريد، توصلت لاتفاق مع الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت التقارير الصحفية، على أن ريال مدريد توصل إلي اتفاق حول الشروط الشخصية مع إيدن هازارد، ويجري الآن اللاعب مفاوضاته مع إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة بنجاح.


وتسعي إدارة نادي ريال مدريد، لحسم صفقات مميزة خلال الصيف الجاري، لتعزيز صفوف الفريق، وتعويض رحيل رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي في الأيام الماضية.

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