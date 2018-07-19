تعرف على قصة المثل الشعبي "جنت على نفسها براقش"

"جنت على نفسها براقش" ذكر رواة ومحدثون أن هذا المثل بدأ يتداول على ألسنة الناس في العصر الجاهلي، ويضرب لمن صنع أو عمل عملا ضر به نفسه أو أهله، ويقال أن لهذا المثل قصتين هما:





القصة الأولى

يقال أن براقش كانت كلبة، وقد أغار لصوص أو قوم أخرين على قومها، فنبحت، وتنبه قومها لنُباحها، فقاموا، وذهبوا إلى مغارة حتى يختبئون فيها، وعندما جاء اللصوص أخذوا يبحثون عن أهل القرية، ولم يجدوا أحد، وعندما هموا بالانصراف نبحت الكلبة براقش، فانتبه لها اللصوص، وقتلوا عددا من قومها، وقتلوها أيضا، فكانت هي من دل على قومها، فقيل: جنت على أهلها براقش.

وقال حمزة بن بيض أحد شعراء الدولة الأموية في ذلك الموقف: لم تكن عن جناية لحقتني، لا يساري ولا يميني رمتني، بل جناها أخ عليَّ كريم وعلى أهلها براقش تجني.





القصة الثانية