ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاتحاد الأرجنتيني: هذه حقيقة الاتفاق مع سيميوني

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:42 ص
الاتحاد الأرجنتيني: هذه حقيقة الاتفاق مع سيميوني
طباعة
وكالات
 
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه لم يبدأ بعد "أي تحرك" للتواصل مع أي مدرب لخلافة خورخي سامباولي، الذي أقيل من منصبه الأحد الماضي.

ونشر الاتحاد اللاتيني في بيان متقضب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع أي مدرب، سيدرس مجلس إدارة الاتحاد الخطوات المستقبلية خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري".

وأقال الاتحاد الأرجنتيني سامباولي من تدريب المنتخب الأول عقب الإقصاء المبكر من مونديال روسيا 2018 من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4).

بينما زعمت الصحف المحلية أن دييغو سيميوني وريكاردو غاريكا ومارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو وخوسيه بيكرمان وخورخي ألميرون وماتياس ألميدا، من بين الأسماء المرشحة لتدريب "الألبيسيليستي".

على جانب آخر، قالت مصادر من داخل الاتحاد إن هناك مقترحاً لتولي بيكرمان أو ألخياندرو سابيلا، الذي قاد الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل وحصد المركز الثاني حينها، لمنصب المدير الرياضي للمنتخب والذي يشغله الآن، خورخي بوروتشاغا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 10:10:29 AM