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ترامب: عار على تركيا عدم الإفراج عن القس الأمريكى

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:47 ص
ترامب: عار على تركيا عدم الإفراج عن القس الأمريكى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، احتجاز تركيا لللقس الأمريكى أندروبرونسون، بأنه عار كلى على البلاد.


وفى تغريدة لترامب، عبر موقع التواصل تويترن اليوم قال "عار كامل ألا تفرج تركيا عن القس الأمريكي المحترم أندرو برونسون من السجن، لقد تم احتجازه كرهينة لفترة طويلة، ويجب على أردوغان أن يفعل شيئًا لتحرير هذا الزوج والأب المسيحى الرائع!، وهو لم يرتكب أى خطأ، وأسرته فى حاجة إليه".

 

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