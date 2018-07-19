"سانا": أنباء عن التوصل لاتفاق في القنيطرة ينص على خروج الإرهابيين إلى إدلب

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الخميس، 19 يوليو، التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المسلحين الرافضين للتسوية من محافظة القنيطرة إلى إدلب.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "أفادت أنباء عن التوصل لاتفاق في القنيطرة ينص على خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء".

وقالت الوكالة الرسمية إن "الاتفاق ينص أيضا على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011".