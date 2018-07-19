نصائح يجب اتباعها عند شراء بطارية جديدة لسيارتك

إليكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند شراء بطارية جديدة للسيارة لتجنب دفع الكثير من المال:-





1- اختيار مركز البيع

من أهم وأولى الخطوات التي يجب اتباعها، التأكد من مركز البيع قبل الشراء، فكلما شهد مركز البيع إقبالًا متزايدا فإن فرص شراء بطارية جيدة كان أكبر، وذلك لأن البطاريات التي تظل حبيسة مراكز البيع لفترات طويلة تقل كفاءتها بسبب تأثر المواد الكيميائية في داخل البطارية.





2- موعد الشراء

يجب الإسراع بشراء بطارية جديدة قبل انتهاء العمر الافتراضي للبطارية القديمة بالسيارة، وذلك حتى تتفادى التعجيل بشراء أي نوع مهما كانت كفاءته.





3- القدرة الاحتياطية

تعتبر القدرة الاحتياطية منقذًا لك في الحالات الطارئة، حيث أنها تعمل على تشغيل السيارة عند خروج مولد الكهرباء "الدينامو" عن العمل، ويمكن التعرف على قدرة البطارية الجديدة من الكتيب المرفق معها.





4- مقارنة الأسعار

قبل الشراء يجب عقد مقارنة بين أسعار البطاريات المختلفة، كما يجب العلم أنه ليس دائما البطارية الأغلى هي الأفضل لسيارتك.





5- صلاحية البطارية