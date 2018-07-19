عبد الله جورج: لن أستقيل من إدارة الزمالك.. وأريد الحصول على حقي





قال عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يعلم ما يحدث حاليا في مجلس إدارة الزمالك، لافتا إلى أنه يتم توجيه الدعوة له لحضور الإجتماع قبل ساعة من موعد الاجتماع فقط.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في نادي الزمالك شخص واحد فقط يفعل ما يحلو له".





وأكمل: "هناك إجراءات كثيرة للدعوة لعقد مجلس إدارة وإعداد جدول للأعمال، ولكن ما يحدث تعنت حتى لا أحضر جلسات مجلس الإدارة".





وأردف: "لا أعرف السبب في قلق المجلس من حضوري لجلسات المجلس، لست سبب الأزمة الحالية، وأكاد أن أجزم أن أعضاء المجلس لا يعلموا بقرارات المجلس إلا من خلال وسائل الإعلام".





واستطرد: "ما يحدث في الزمالك غير طبيعي، ما تقدمت به إلى اللجنة الأوليمبية ليس شكوى ولكن إحاطة بالعلم بما يحدث، مجلس الزمالك لا ينعقد الاجتماع العادي كما تنص عليه اللائحة".





وأتم: "لن أستقيل من مجلس إدارة الزمالك، ولكن أريد الحصول على حقي وأن تسير الأمور بشكل طبيعي".



