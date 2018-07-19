من هي "مايا لين"؟

تعتبر "مايا لين"، من أفضل المصممات في فنون التمثيل والتحت، وهي تعتمد في تصميماتها على خلق الاتصال بين الداخل والخارج وتصميم الفراغ على هذا.





فقد ولدت عام 1959 بأوهايو لأب فنان يعمل في الخزف وأم شاعرة، ولديها اخ يكبرها في العمر، واشتهرت مايا بعمد صممت النصب التذكاري لحرب فيتنام في واشنطن، وكانت تبلغ من العمر وقتها واحد وعشرون عام، وقد تزوجت لين من المصور الفوتوغرافي دانيال وولف ، ولديهما ابنتان انديا وراشيل .





درست مايا لين الفنون في جامعة ييل وحصلت على درجة البكالوريوس في عام 1981، كما أكملت دراستها العليا وحصلت على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية في عام 1986، وقد قامت بتحضير العديد من الدراسات والتي منحت من خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات وهي جامعة ييل ، وجامعة هارفارد ، وكلية وليامز ، وكلية سميث، وتعتبر ماري ليم الأصغر بين أقرانها في جامعة ييل حصولا على الدكتوراه الفخرية، في الفنون الجميلة في عام 1987 .





النصب التذكاري لحرب فيتنام :

كانت لين لا تزال في مرحلة التدريس بالجامعة حين ، فازت بمسابقة التصميم العامة للنصب التذكاري لحرب فيتنام، وقد كان عدد المتنافسين في هذه المسابقة 1441، والنصب التذكاري عبارة عن :





– جدار التذكاري الحجري الأسود المقطوع ، عليه أسماء 57661 من الجنود الذين سقطوا ،في حرب فيتنام منحوتة على وجهه .





– وهو جدار من الجرانيت وعلى شكل حرف V ، يشير أحد جوانبه إلى نصب لنكولن التذكاري ،والآخر نصب واشنطن التذكاري .





– قامت لين بخلق فتحة أو جرح في الأرض، كي ترمز إلى صعوبة فقدان جندي من الجنود .





– أثار هذا التصميم جدلا واسعا وذلك كونه تصميم غير تقليدي لنصب تذكاري للحرب .





– كانت المصممة لين قد أنتهت من عملها في هذا الحائط المميز أواخر تشرين الأول من عام 1982، وقد تم افتتاحه في 13 نوفمبر 1982 .





– أصبح هذا النصب مهما لأهل الضحايا العسكريين الأمريكيين في فيتنام، فهم يقومون بترك تذكارات عند الجدار يوميا لإحياء ذكراهم .





– تم وضع هذا النصب ضمن قائمة العمارة الأفضل في أمريكا بعد أن صوت المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين على النصب التذكاري برقم 10 .





قائمة لأهم أعمال مايا لين:

– النصب التذكاري لحرب فيتنام ،في واشنطن عام 1982 .

– الأعواد التوافقية في نيو هافن بولاية كونيكتيكت، عام 1988 .

– النصب التذكاري الحقوق المدنية مونتغمري ، بولاية ألاباما عام 1989 .

– مصلى السلام الخارجي في كلية جوانيتا ،بمدينة هنتنغتون، بنسلفانيا .

– مدرج شارلوت الرياضي ، شارلوت بولاية نورث كارولينا 1990 .

– محطة بنسلفانيا ، نيويورك ، أخذت منها وقت طويل لإنهاء تصميمها حيث بدأته في عام 1989 وانتهت منه 1995 .

– جدول المرأة في جامعة ييل ، نيو هافن بولاية كونيكتيكت .

– متحف الفن الإفريقي ، نيويورك .

– موجة الفراغ المعروفة باسم FXB ايروسبيس لهندسة البناء ، آن أربور ، ميشيغان .

– مقر مؤسسة روكفلر في نيويورك ، نيويورك .

– طبوغرافية المناظر الطبيعية .

– مراحل القمر عمل نحتي متنقل .

– الانهيار الجليدي عمل نحتي متنقل .

– شخصية الجبل ، تحت العدسة في مركز أمريكان إكسبريس للخدمات .

– خط سير الشمس ، في غراند رابيدز ، ميشيغان .