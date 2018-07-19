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توم كروز يصل اليابان للترويج لفيلمه الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:29 ص
توم كروز يصل اليابان للترويج لفيلمه الجديد
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الفجر الفني
 

وصل النجم العالمي توم كروز إلى مدينة طوكيو اليابانية لحضور العرض العالمي الخاص بفيلمه الجديد Fall Out وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام Mission Impossible.

ورافق كروز في رحتله إلى اليابان الممثل الأمريكي هنري كافيل الذي يشاركه أيضًا في بطولة الفيلم، وذلك بعد زيارة إلى كوريا الجنوبية ضمن الجولة الدعائية الخاصة بالعمل في دول شرق آسيا.

الجدير ذكره أن فيلم Fall Out من المقرر طرحه يوم 26 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

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