المصري: التحكيم تحامل علينا أمام نهضة البركان.. وموقفنا في المجموعة "مطمئن"

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الفريق حقق نتيجة إيجابية للغاية بالتعادل مع فريق نهضة بركان المغربي، في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية والتي أقيمت أمس.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "واجهنا تحكيم سيء للغاية خلال المباراة، بجانب أن اللقاء يأتي في بداية الموسم".





وأكمل: "الجميع في حالة سعادة بالنتيجة، نظرا للأجواء الصعبة التي أقيمت فيها المباراة، والآن نحن في مرحلة تجميع نقاط ومن يتأهل للدور التالي أول فريقين".





وأردف: "حتى الآن الوضع مطمئن للغاية المجموعة".





وأوضح: "الفريق يغادر الآن مدينة السعيدية إلى الدرا البيضاء، وسيبدأ التحرك من الدار البيضاء إلى القاهرة في العاشرة مساءا".