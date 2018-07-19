اليوم.. حفل نسمة عبد العزيز بالأوبرا
الخميس 19/يوليه/2018 - 08:13 ص
تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، حفلًا موسيقيًا مساء اليوم على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.
وتقدم عبد العزيز، خلال الحفل مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.
وتقدم أيضًا مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية، ومختارات من أشهر المؤلفات الموسيقية الغربية العالمية من بينها تنويعات على آلة الماريمبا.
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