أهلي جدة يكشف تفاصيل تعاقده مع "دجانيني"

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، إتمام صفقة التعاقد مع جورج دجانيني تافاريس، لاعب فريق سانتوس لاجونا.





وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الإدارة حصلت على توقيع تافاريس بعقد لمدة 4 سنوات.





وكانت إدارة لاجونا أعلنت عبر موقع النادي الرسمي الأسبوع الماضي، عن انتقال اللاعب لأهلي جدة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.





يذكر أن دجانيني يمتلك تجارب أوروبية في أندية يوناي دي ليريا وبنفيكا بي وناسيونال ماديرا.





ومثل دجانيني منتخب كاب فيردي في 24 لقاء دوليا، سجل فيهم 4 أهداف.



