ابنة ملك البوب "مايكل جاكسون" تؤكد أنها مزدوجة الميول الجنسية
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:23 ص
تصدرت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسونن عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة بعدما أكدت لمتابع لها عبر Instagram أنها مزدوجة الميول الجنسية وتفضل الرجال والنساء على حد سواء.
لذا قررت ابنة "ملك البوب"، البالغة من العمر 20 عاما، أن ترد على التقارير الإخبارية عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، مستنكرة تداول الأمر على أنه خبر جديد رغم أنها اعترفت بميولها عندما كانت في الـ 14 من عمرها.
لذا قررت ابنة "ملك البوب"، البالغة من العمر 20 عاما، أن ترد على التقارير الإخبارية عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، مستنكرة تداول الأمر على أنه خبر جديد رغم أنها اعترفت بميولها عندما كانت في الـ 14 من عمرها.
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