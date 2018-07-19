أمين "الأعلى للآثار" يتفقد تابوت الإسكندرية تمهيدا لفتحه

قال مصدر بوزارة الآثار إن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يتوجه صباح اليوم الخميس 19 يوليو، إلى مدينة الإسكندرية لتفقد موقع التابوت المكتشف بأرض أحد المواطنين.





وأوضح المصدر، أن هذه هي المعاينة النهائية للتابوت ولموقعة لتحديد الطريقة الأمثل لرفعه وفتحه، وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي التي ستقوم بعملية الفتح تحت إشراف أساتذة متخصصين في الآثار.



