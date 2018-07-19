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أمين "الأعلى للآثار" يتفقد تابوت الإسكندرية تمهيدا لفتحه

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:00 ص
أمين الأعلى للآثار يتفقد تابوت الإسكندرية تمهيدا لفتحه
أرشيفية
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حسام زيدان
 
قال مصدر بوزارة الآثار إن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يتوجه صباح اليوم الخميس 19 يوليو، إلى مدينة الإسكندرية لتفقد موقع التابوت المكتشف بأرض أحد المواطنين.

وأوضح المصدر، أن هذه هي المعاينة النهائية للتابوت ولموقعة لتحديد الطريقة الأمثل لرفعه وفتحه، وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي التي ستقوم بعملية الفتح تحت إشراف أساتذة متخصصين في الآثار.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى وزيري أعلن في وقت سابق أن التابوت المكتشف في الإسكندرية والذي يزن 30 طن، وأثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة سيتم فتحه والكشف عما فيه بحضور وزير الآثار ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. 
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