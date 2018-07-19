48 جامعة ومعهدا خاصا مقيدين بنقابة المهندسين المصرية‎.. تعرف عليهم

في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر"، ننشر بيان بالجامعات والمعاهد الخاصة المقيدة بنقابة المهندسين المصرية.





وتشمل 48 جامعة ومعهد خاص وهم كالآتي:

1_جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

2_جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3_جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4_جامعة فاروس.

5_جامعة مصر الدولية.

6_الجامعة الأمريكية.

7_الجامعة الفرنسية في مصر.

8_الجامعة الالمانية بالقاهرة.

9_الجامعة المصرية الروسية.

10_الجامعة البريطانية في مصر.

11_جامعة سيناء.

12_جامعة المستقبل.

13_الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

14_جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

15_اكاديمية أخبار اليوم 6 اكتوبر.

16_الجامعة الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

17_الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

18_الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

19_الاكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعرفة.

20_معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

21_المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر.

22_معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

23_معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

24_معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.

25_معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.

26_معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

27_المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

28_المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

29_معهد طيبة العالي للهندسة.

30_المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

31_المعهد الكندي لتكنولوجيا للهندسة والإدارة بالتجمع.

32_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الأول.

33_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

34_معهد الصفوة العالي للهندسة "المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا".

35_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

36_معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37_معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا.

38_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

39_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

40_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

41_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

42_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

43_معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

44_معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا مصر.

45_المعهد العالي للهندسة بلبيس الشرقية.

46_جامعة النيل.

47_معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.