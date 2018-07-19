48 جامعة ومعهدا خاصا مقيدين بنقابة المهندسين المصرية.. تعرف عليهم
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:45 ص
آيات عامر
في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر"، ننشر بيان بالجامعات والمعاهد الخاصة المقيدة بنقابة المهندسين المصرية.
وتشمل 48 جامعة ومعهد خاص وهم كالآتي:
1_جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.
2_جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3_جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4_جامعة فاروس.
5_جامعة مصر الدولية.
6_الجامعة الأمريكية.
7_الجامعة الفرنسية في مصر.
8_الجامعة الالمانية بالقاهرة.
9_الجامعة المصرية الروسية.
10_الجامعة البريطانية في مصر.
11_جامعة سيناء.
12_جامعة المستقبل.
13_الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
14_جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
15_اكاديمية أخبار اليوم 6 اكتوبر.
16_الجامعة الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.
17_الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
18_الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
19_الاكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعرفة.
20_معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.
21_المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر.
22_معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
23_معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.
24_معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة.
25_معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.
26_معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.
27_المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
28_المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
29_معهد طيبة العالي للهندسة.
30_المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
31_المعهد الكندي لتكنولوجيا للهندسة والإدارة بالتجمع.
32_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الأول.
33_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.
34_معهد الصفوة العالي للهندسة "المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا".
35_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.
36_معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
37_معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا.
38_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
39_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.
40_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
41_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.
42_المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.
43_معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.
44_معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا مصر.
45_المعهد العالي للهندسة بلبيس الشرقية.
46_جامعة النيل.
47_معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
48_معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب الإدارية.