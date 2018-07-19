ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ننشر تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة "العناني"

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:30 ص
ننشر تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة العناني
الدكتور خالد العناني وزير الآثار
طباعة
حسام زيدان
 
أعلنت وزارة الآثار في بيان، عن تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار، والتي تتشكل من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عضوًا، والدكتور نبيل العربي رئيس الجامعة العربية الأسبق عضوًا، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل، والتعاون الدولي وكافة الأحهزة المعنية في الدولة أعضاء، ورئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة صباح الخميس 19 يوليو برئاسة العناني، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بقضايا استرداد الآثار والموضوعات المتعلقة بها وخصوصًا بعد عودة الآثار من إيطاليا.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 8:20:02 AM