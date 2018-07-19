ننشر تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة "العناني"

أعلنت وزارة الآثار في بيان، عن تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار، والتي تتشكل من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عضوًا، والدكتور نبيل العربي رئيس الجامعة العربية الأسبق عضوًا، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل، والتعاون الدولي وكافة الأحهزة المعنية في الدولة أعضاء، ورئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.



