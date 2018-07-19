فودة يناقش استعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية في 2018

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمرات دولية.





استعرض المحافظ خلال الاجتماع، استعدادات شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات دولية كبير خلال العام الجاري، حيث من المقرر انعقاد عدة مؤتمرات منها مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية، ومؤتمر الشباب الدولي، ومؤتمر التنوع البيئي، وافتتاح قاعة المؤتمرات الدوليه الجديدة، كما استعرض المحافظ أعمال تشجير وتجميل شارع السلام بشرم الشيخ عن طريق فنانين تشكيليين متخصصين.





كما قام المهندس الاستشاري كرم معوض، باستعراض تطوير خليج نعمة وشارع السلطان قابوس وإنشاء مدخل سياحي، ومظلات لاستغلال منطقة الخليج نهارا، وأعمال الإضاءة الرئيسية والتجميلية، ومقترح إنشاء مراكز لاستضافة الأطفال لزيادة الجذب السياحي، وأيضا دورات مياه حديثة سياحية، وأماكن انتظار وتغيير مسارات لخدمة زوار خليج نعمة.



