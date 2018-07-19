فودة يناقش استعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية في 2018
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:18 ص
أحمد كريم
ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمرات دولية.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع، استعدادات شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات دولية كبير خلال العام الجاري، حيث من المقرر انعقاد عدة مؤتمرات منها مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية، ومؤتمر الشباب الدولي، ومؤتمر التنوع البيئي، وافتتاح قاعة المؤتمرات الدوليه الجديدة، كما استعرض المحافظ أعمال تشجير وتجميل شارع السلام بشرم الشيخ عن طريق فنانين تشكيليين متخصصين.
كما قام المهندس الاستشاري كرم معوض، باستعراض تطوير خليج نعمة وشارع السلطان قابوس وإنشاء مدخل سياحي، ومظلات لاستغلال منطقة الخليج نهارا، وأعمال الإضاءة الرئيسية والتجميلية، ومقترح إنشاء مراكز لاستضافة الأطفال لزيادة الجذب السياحي، وأيضا دورات مياه حديثة سياحية، وأماكن انتظار وتغيير مسارات لخدمة زوار خليج نعمة.
حضر الاجتماع اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، والمستشار والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات، والمهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهازتعمير سيناء، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والمهندس ياسر محسوب، مدير شركة المقاولون العرب، بجنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح، مدير عام مديرية الإسكان، وممثلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرو إدارات الشئون القانونية، والاستثمار، والعقود، وصندوق تنشيط السياحة، والمرور، ومسئول التشجير والتجميل.