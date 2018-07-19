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صاحب شركة سياحة يكشف وقائع أخرى مشابهة لنفس قضية الحاجة سعدية (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:49 ص
صاحب شركة سياحة يكشف وقائع أخرى مشابهة لنفس قضية الحاجة سعدية (فيديو)
الحاجة سعدية
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نعيم يوسف
 
قال محمود التونسي، صاحب شركة السياحة التي سافرت من خلالها الحاجة سعدية، التي اتهمت في قضية تهريب مخدرات بالمملكة العربية السعودية، إن هذه القضية شغلت الرأي العام في مصر كله، معقبا: "لأنك أنتي أمنا".

وأشار "التونسي" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، الأربعاء، إلى أنه لم ير الحاجة سعدية، ولكنه تعامل مع الشخص الذي نصب عليها.

ولفت صاحب شركة السياحة، أن هذا الشخص كان يريد النصب على سيدة أخرى اسمها "الحاجة فوزية"، وكانت ستأخذ حقيبة أخرى بها مواد مخدرة، مؤكدا أنه شيطان وتفكيره لم يخطر على بال أحد.

المزيد عن: وائل الإبراشي شركة السياحة العاشرة مساء الحاجة سعدية
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