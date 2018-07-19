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موسى مصطفى موسى: انتهيت من إعداد وثيقة تحالف سياسي للمعارضة الوطنية

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:41 ص
موسى مصطفى موسى: انتهيت من إعداد وثيقة تحالف سياسي للمعارضة الوطنية
موسى مصطفى موسى
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نعيم يوسف
 
قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إنه انتهى من وضع وثيقة تحالف سياسي تضم أحزاب ونواب وشخصيات عامة، والمعارضة الوطنية، سيعلن عنها خلال ثلاثة أيام.

وأضاف "موسى"، في تصريحات تلفزيونية، أنه آن الآوان لجميع القوى أن تتكاتف، والوثيقة تستهدف معارضة الحكومة في الأخطاء ودعمها في الإيجابيات، والمشاركة في العديد من القضايا.

وشدد على أن المعارضة الوطنية هدفها المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية، أنهم سيقفون حائط صد أمام أعداء الوطن الذين يخدمون أهداف ومخططات أجنبية ضد الوطن.
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