مشروع استاد بيكهام يثير أزمة في ميامي

تقدم أحد سكان مدينة ميامي الأمريكية اليوم الأربعاء بدعوى قضائية ضد مجلس بلدية المدينة بسبب تأجير أراض لمشروع بناء الملعب المستقبلي للفريق الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وتستند الدعوى، التي قدمت باسم ويليام موير قبل ساعات من قرار مجلس مفوضي ميامي بقبول عرض بيكهام وشركائه لإقامة استاد كرة قدم بدلا من ملعب جولف، على أن مجلس بلدية المدينة انتهك دوره بالبحث عن إتمام اتفاق دون إجراء مناقصة علنية على قطعة الأرض.

وجاء في مضمون الدعوى المرفوعة ضد عمدة المدينة، فرانسيس سواريز، ومدير إدارة المدينة، إيميليو جونزاليس، بالإضافة لخمسة أعضاء آخرين، "الجمهور لديه الحق القانوني في إعلامه علنا، وأن تكون لديه فرصة المنافسة على تأجير أو بيع أي ممتلكات عقارية للمدينة".

ومن المنتظر أن يعلن مجلس مفوضي المدينة قراره النهائي بشأن مستقبل المشروع المزمع إقامته على ملعب الجولف الحالي "Melreese Country Club".

واتفق المجلس الأسبوع الماضي على التأجيل لأسبوع آخر عملية التصويت على إجراء استفتاء بين سكان المدينة في شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل حول موافقتهم من عدمها على تعديل أحد القوانين الخاصة بتأجير الأراضي العامة، وعدم إجراء مناقصة عامة كما ينص القانون.

ووفقا للمقترح المقدم، سيدفع نادي كرة القدم 3.5 مليون دولار سنويا للانتفاع بهذه الأرض، بينما سيتبرع الشركاء بـ20 مليون دولار لمجلس المدينة كمساهمة في بناء المنتزه الجديد المزمع إقامته في نفس المكان.

وكثف النجم الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بالإضافة لعدة أندية أخرى، من حملته لإقناع الرأي العام، لاسيما، مجلس مفوضي المدينة، بأهمية مشروع "Miami Freedom Park"، وهو عبارة عن مجمع "تكنولوجي" على مساحة 445 ألف متر مربع، ويعتبر بمثابة "مساحة خضراء دائمة"، بالإضافة لملعب يتسع لـ28 ألف مشجع.

ومن المقرر، في حالة الموافقة، أن يقام الملعب الجديد، الذي سيتضمن أيضا مكاتب ومحلات تجارية وفنادق، بدلا من ملعب الجولف الوحيد بالمدينة، المتواجد بالقرب من مطار ميامي.

في المقابل، أبدت أصوات عديدة، بشكل خاص مجتمع لاعبي الجولف، رفضها للمشروع، دفاعا عن البرامج الشبابية التي يحتضنها الملعب، في الوقت الذي جمعوا فيه 24 ألف توقيع لتأكيد هذا الموقف.