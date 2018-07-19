7 رياضات جديدة في أولمبياد بكين الشتوية

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إضافة 7 رياضات جديدة لبرنامج دورة بكين الأولمبية الشتوية في بكين 2022، ما يمهد الطريق نحو أعلى تمثيل من النساء في تاريخ الدورات الشتوية.

ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، على إضافة رياضات من بينها التزلج الحر في الهواء الطلق (رجال وسيدات) والتتابع المختلط للمسافات القصيرة والتزلج مع القفز لفرق المختلط.

وقال كيت مكدونالد، المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية في بيان "إضافة هذه الألعاب في بكين 2022 يعكس التزامنا المتواصل لجعل برنامج الألعاب الأولمبية أكثر شبابا وتوازنا بين الجنسين".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لزيادة رياضات النساء خاصة في هذه الألعاب المثيرة والمبهرة".

وأردف "في الوقت ذاته، فإننا نبعث برسالة بأن حجم دورة الألعاب الشتوية يتم التعامل معه بشكل مباشر".

وبهذا القرار ستزيد مشاركة السيدات في دورة بكين الأولمبية من 41% إلى 45.44% حيث ستبلغ ألعاب النساء 46 لعبة بمشاركة 1314 رياضية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن العدد الإجمالي للرياضيين تقلص بواقع 41 رياضيا ليصبح 2892 رياضيا.