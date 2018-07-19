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برلماني: قطر وتركيا أنفقتا ملايين الدولارات لإحباط تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:35 ص
برلماني: قطر وتركيا أنفقتا ملايين الدولارات لإحباط تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا
النائب علاء عابد
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نعيم يوسف
 
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمريكان يعرفون جيدا أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولكنهم لا يريدون نقل المعركة من مصر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح "عابد"، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أنه سيتم تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة في حالة واحدة، وهي تكاتف جميع الدول العربية وتصنيفهم كجماعة إرهابية.

ولفت النائب البرلماني، إلى أنه عندما سافر إلى الكونجرس للقاء السيناتور تيد كروز، الذي لديه مشروع تصنيفهم كجماعة إرهابية أنفقت كل من قطر وتركيا ملايين الدولارات لإحباط ذلك.
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