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"الزراعة": طباعة 2.5 مليون كارت ذكي للفلاحين.. وننتظر إشارة البدء

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:26 ص
الزراعة: طباعة 2.5 مليون كارت ذكي للفلاحين.. وننتظر إشارة البدء
الدكتور حامد عبدالدايم
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على مشروع الكارت الذكي للفلاحين، وتم طباعة عدد كبير جدا من الكروت بحوالي 2.5 مليون كارت.

وأضاف "عبدالدايم"، في لقاء مع برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الأربعاء، وتقدمه جيهان منصور، أنهم ينتظرون فقط إشارة البدء لتوزيع الكروت على الفلاحين، واستكمال الأعداد الأخرى التي لم تشارك في هذه المنظومة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن الكارت الذكي سيعمل على ضبط المنظومة الزراعية في مصر، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للزراعة في مصر، وسيكون أي دعم، أو قرض، أو خدمات التقاوي والمبيدات جميعها من خلال الكارت.
المزيد عن: عبدالدايم الكارت الذكي الفلاحين الزراعة
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