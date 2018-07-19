والد الطفلة ضحية المدينة الرياضية ببورسعيد: "ماتت علشان الإهمال"



وأضاف "حسن"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل الأربعاء، أن غرفة الإسعافات "فاضية"، لافتا إلى أن القرية تكلفت 360 مليون مستخسرين يجيبوا فيها أجهزة إسعافات.



وتابع والد الضحية: "طفلة مالهاش ذنب تموت علشان الإهمال"، لافتا إلى أنها تبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت تلعب الكاراتية والسباحة، موضحا أنه لا يوجد إهمال من المدربين، ولكن الإهمال في عدم وجود إسعافات أولية.

قال حسام حسن، والد الطفلة ضحية المدينة الرياضية ببورسعيد، إنها ذهبت مع والدتها القرية الأوليمبية لتتعلم السباحة، ونزلت المياة عدة دقائق ثم خرجت وقالت إنها متعبة، وماتت ولم يجري لها أحد الإسعافات الأولية.