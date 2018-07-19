فضل التمثيل على الطب وأصيب بشلل رباعي .. معلومات عن فؤاد خليل في ذكرى ميلاده
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:47 ص
شيماء عطية
تحل اليوم الخميس الذكرى الثامنة والسبعين على ميلاد الكوميديان الراحل فؤاد خليل.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-
١- ولد فؤاد خليل في التاسع عشر من يوليو ١٩٤٠.
٢- بدأت رحلته الفنية حين كان في الحادية عشر من عمره، حيث كوّن فرقة مسرحية مع أصدقاء الطفولة ومنهم الفنان محي إسماعيل.
٣- تخرج في كلية طب الأسنان عام ١٩٦١.
٤- جاء دوره الأول في المسرح من خلال المشاركة في مسرحية "سوق العصر" عام ١٩٦٨.
٥- شارك في عشرات المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
٦- كانت آخر مشاركته في السينما من خلال فيلم "حبك نار" عام ٢٠٠٤".
٧- أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب عام ٢٠٠٤، وتوقف إنتاجه الفني.
٨- توفي في التاسع من يوليو عام ٢٠١٢، عن عمر ناهز الـ٧٢ عامًا.
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