فضل التمثيل على الطب وأصيب بشلل رباعي .. معلومات عن فؤاد خليل في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الخميس الذكرى الثامنة والسبعين على ميلاد الكوميديان الراحل فؤاد خليل.





وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-



١- ولد فؤاد خليل في التاسع عشر من يوليو ١٩٤٠.



٢- بدأت رحلته الفنية حين كان في الحادية عشر من عمره، حيث كوّن فرقة مسرحية مع أصدقاء الطفولة ومنهم الفنان محي إسماعيل.



٣- تخرج في كلية طب الأسنان عام ١٩٦١.



٤- جاء دوره الأول في المسرح من خلال المشاركة في مسرحية "سوق العصر" عام ١٩٦٨.



٥- شارك في عشرات المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.



٦- كانت آخر مشاركته في السينما من خلال فيلم "حبك نار" عام ٢٠٠٤".



٧- أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب عام ٢٠٠٤، وتوقف إنتاجه الفني.



٨- توفي في التاسع من يوليو عام ٢٠١٢، عن عمر ناهز الـ٧٢ عامًا.







