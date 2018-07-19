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فضل التمثيل على الطب وأصيب بشلل رباعي .. معلومات عن فؤاد خليل في ذكرى ميلاده

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:47 ص
فضل التمثيل على الطب وأصيب بشلل رباعي .. معلومات عن فؤاد خليل في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الخميس الذكرى الثامنة والسبعين على ميلاد الكوميديان الراحل فؤاد خليل.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-


١- ولد فؤاد خليل في التاسع عشر من يوليو ١٩٤٠.


٢- بدأت رحلته الفنية حين كان في الحادية عشر من عمره، حيث كوّن فرقة مسرحية مع أصدقاء الطفولة ومنهم الفنان محي إسماعيل.


٣- تخرج في كلية طب الأسنان عام ١٩٦١.


٤- جاء دوره الأول في المسرح من خلال المشاركة في مسرحية "سوق العصر" عام ١٩٦٨.


٥- شارك في عشرات المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.


٦- كانت آخر مشاركته في السينما من خلال فيلم "حبك نار" عام ٢٠٠٤".


٧- أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب عام ٢٠٠٤، وتوقف إنتاجه الفني.


٨- توفي في التاسع من يوليو عام ٢٠١٢، عن عمر ناهز الـ٧٢ عامًا.



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