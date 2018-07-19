الاتحاد البرازيلي يوافق على عودة باولو جيريرو

تلقى نادي فلامنجو، اليوم الأربعاء، موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حول مشاركة مهاجمه البيروفي المخضرم باولو جيريرو في مباراة ساو باولو.

وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "باولو يمكنه المجيء لملعب الماراكانا اليوم".

ويواجه فلامنجو، متصدر ترتيب الدوري البرازيلي، اليوم فريق ساو باولو ضمن الجولة الـ13 من الدوري البرازيلي الذي يعود للانطلاق بعد فترة التوقف بسبب مونديال روسيا.

وتم السماح للاعب المخضرم (34 عاما) بالعودة للمشاركة مع فريقه بعدما قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية بإيقاف العقوبة التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي، بسبب تورطه في تناول المنشطات، وهو الإجراء الذي سمح له بالمشاركة في المونديال الذي ودعه "البلانكيروخا" من دور المجموعات.

إلا أن نادي فلامنجو كان يحتاج لموافقة الاتحاد البرازيلي للسماح له بالعودة للمشاركة، وهو ما حدث اليوم، حيث سيكون بإمكانه المشاركة بدءًا من مباراة اليوم.