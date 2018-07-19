فنانون تزوجوا بدون إقامة حفل زفاف ! تعرف عليهم

تيم حسن

فاجأ الفان السوري تيم حس الجميع بإعلان زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وقد اكتفيا بعقد قرانهما بحضور الأهل، ولم يقيما حفل زفاف.

شيري عادل

الممثلة الشابة شيري عادل، فاجأت مؤخرًا الجمهور بنبأ زواجها من الداعية والباحث معز مسعود، جمعهما العمل في مسلسل "السهام المارقة"، حيث كان هو منتجه وهي بطلته وأعلن معز عن زواجهما منذ فترة، حيث لم يقيما حفل زفاف.























