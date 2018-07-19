فنانون تزوجوا بدون إقامة حفل زفاف ! تعرف عليهم
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:31 ص
العديد من المشاهير احاطوا حياتهم الخاصة بأسوار من السرية التامة، خصوصًا فيما يتعلق بحياتهم الزوجية، فهناك العديد منهم فاجأوا الجمهور بزواجهم حيث لم يرغبوا في إقامة حفلات زواج.
تامر حسني
تزوج من زوجته المغربية بسمة بوسيل، تزوجا منذ عام 2012، ولديهما طفلتان ولكنهما لم يقيما حفل زفاف، ولم ترتدي بسمة الفستان الأبيض
ياسمين صبري
الممثلة الشابة ياسمين صبري أحاطت حياتها الشخصية بسرية شديدة، ولم تكشف إلا قبل أشهر قليلة عن زواجها من شخص من خارج الوسط الفني.
تيم حسن
فاجأ الفان السوري تيم حس الجميع بإعلان زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وقد اكتفيا بعقد قرانهما بحضور الأهل، ولم يقيما حفل زفاف.
شيري عادل
الممثلة الشابة شيري عادل، فاجأت مؤخرًا الجمهور بنبأ زواجها من الداعية والباحث معز مسعود، جمعهما العمل في مسلسل "السهام المارقة"، حيث كان هو منتجه وهي بطلته وأعلن معز عن زواجهما منذ فترة، حيث لم يقيما حفل زفاف.
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