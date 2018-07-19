رايو فاييكانو الإسباني يواجه بيراميدز وديا

أعلن نادي رايو فاييكانو الإسباني، أنه سيزور مصر يوم 25 يوليو/تموز الجاري، لخوض مباراة ودية في الإسكندرية أمام نادي بيراميدز.





ومن المقرر أن يظل النادي المدريدي في مصر لمدة يومين، حيث سيسافر يوم 25 بعد انتهاء معسكره بمدينة ماربيا، ثم سيلعب في اليوم التالي مباشرة مباراة ودية على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية أمام الفريق المصري.





وبعد العودة من مصر، أكد النادي خوضه لثلاث مباريات ودية أخرى أمام الفريق الرديف لريال مدريد (أول أغسطس/آب)، وأمام بيلينينسش البرتغالي (5 من نفس الشهر)، ثم ضد ليجانيس بعدها بستة أيام.





وعاد رايو فاييكانو هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى "الليجا" بعد موسمين قضاهما بالدرجة الثانية.





يذكر أن نادي بيراميدز تأسس عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت واستطاع الصعود للدوري للممتاز المصري لأول مرة منذ تأسيسه في موسم (2014-15)، حيث هبط في نفس الموسم للقسم الثاني، قبل أن يعود مجددا للدوري الممتاز في موسم (2017-18).





وتغير اسم النادي من الأسيوطي سبورت لبيراميدز إف سي العام الجاري بعدما اشتراه مجموعة من المستثمرين من مالكه السابق، محمود الأسيوطي، ويشرف على تدريب الفريق حاليا البرازيلي الشاب ألبرتو فالنتيم.



