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الشاطر: حسم المدير الفني الجديد للمنتخب خلال أسبوع

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:12 ص
الشاطر: حسم المدير الفني الجديد للمنتخب خلال أسبوع
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الاعلامي إسلام الشاطر عن تواجد رئيس اتحاد كرة القدم المهندس هانى أبوريدة وعضو الجبلاية حازم امام ومحمد كامل رئيس شركة برزينتيشن الشركة الراعية لاتحاد الكرة فى باريس العاصمة الفرنسية للاتفاق النهائي مع المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى خلال الايام القادمة .

 

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز أنه  خلال أسبوع سيتم الاتفاق على اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى والذي سيقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة  منوها أنه تنحصر المفاوضات بين المدير السويدي والمدير الفني الأسبق لمنتخب انجلترا زفين جوران إريكسون والمدرب البوسني وحيد خليلوفيتش لاختار احدهما لقيادة المنتخب الفنية خلال الفترة المقبلة .



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