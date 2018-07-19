عمر طاهر يوقع "كتاب المواصلات" بديوان الزمالك.. السبت

تنظم مكتبة ديوان بالتعاون مع دار الكرمة حفل توقيع أحدث أعمال الكاتب عمر طاهر "كتاب المواصلات"، وذلك في السابعة مساء يوم السبت الموافق ٢١ يوليو الجاري في مكتبة ديوان الزمالك.

يذكر أن "كتاب المواصلات" حكايات شخصية لقتل الوقت" للكاتب عمر طاهر، صدر الشهر الماضي عن دار الكرمة.

ويقول "طاهر" إن هذا الكتاب هدفه الأساسي أن يشاركك الطريق، في المترو، الميكروباص، الطائرة. حكايات شخصية لا يجمع بينها سوى شيئين: الأول أنها تقدم لك بعض الونس خلال الرحلة، وتقتل الوقت نيابة عنك دون أن تزعجك، والثاني هو الكاتب الذي يؤمن أن الحكايات تجعل الرحلة أجمل دائمًا.



