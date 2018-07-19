أحمد جمال يكشف مفاجأة لجمهوره حول أغاني ألبومه الجديد
الخميس 19/يوليه/2018 - 04:35 ص
شيماء عطية
كشف الفنان الشاب أحمد جمال نجم برنامج اكتشاف المواهب "آرب أيدول" عن استقراره على ٧ أغنيات ضمن ألبومه المقبل حتى الآن، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل في تسجيل أول أغنية منهم.
وكتب "جمال" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "اخترت ٧ أغنيات لحد دلوقتي وبدأت تسجيل أول اغنية مع توما (موزع أغنية اضحكي في ألبومي الأول)".
وكتب "جمال" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "اخترت ٧ أغنيات لحد دلوقتي وبدأت تسجيل أول اغنية مع توما (موزع أغنية اضحكي في ألبومي الأول)".
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