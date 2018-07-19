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أحمد جمال يكشف مفاجأة لجمهوره حول أغاني ألبومه الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:35 ص
أحمد جمال يكشف مفاجأة لجمهوره حول أغاني ألبومه الجديد
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شيماء عطية
 
كشف الفنان الشاب أحمد جمال نجم برنامج اكتشاف المواهب "آرب أيدول" عن استقراره على ٧ أغنيات ضمن ألبومه المقبل حتى الآن، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل في تسجيل أول أغنية منهم.


وكتب "جمال" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏اخترت ٧ أغنيات لحد دلوقتي وبدأت تسجيل أول اغنية مع توما (موزع أغنية اضحكي في ألبومي الأول)".
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