أحمد جمال يكشف مفاجأة لجمهوره حول أغاني ألبومه الجديد

كشف الفنان الشاب أحمد جمال نجم برنامج اكتشاف المواهب "آرب أيدول" عن استقراره على ٧ أغنيات ضمن ألبومه المقبل حتى الآن، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل في تسجيل أول أغنية منهم.





وكتب "جمال" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏اخترت ٧ أغنيات لحد دلوقتي وبدأت تسجيل أول اغنية مع توما (موزع أغنية اضحكي في ألبومي الأول)".