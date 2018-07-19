أيمن العطار يهنىء وعد البحري على ألبومها الجديد





هنأ المطرب الشاب أيمن العطار زميلته الفنانة السورية وعد البحري بمناسبة صدور ألبومها الجديد "فرحتي بيك" بعد عودتها من الاعتزال.





وكتب "العطار" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مبروك ⁦‪‬⁩الألبوم الجديد ⁧"‫فرحتي بيك"‬⁩ الله عليك و على صوتك وإحساسك ‏أتمنى لك كل التوفيق".





من جانبها، ردت "وعد" على تغريدة "العطار": "الله يبارك فيك اخوي أيمن.. تهنئتك أسعدتني وهذا من ذوقك وطيب قلبك ياغالي ".







