أيمن العطار يهنىء وعد البحري على ألبومها الجديد
الخميس 19/يوليه/2018 - 03:57 ص
شيماء عطية
هنأ المطرب الشاب أيمن العطار زميلته الفنانة السورية وعد البحري بمناسبة صدور ألبومها الجديد "فرحتي بيك" بعد عودتها من الاعتزال.
وكتب "العطار" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مبروك الألبوم الجديد "فرحتي بيك" الله عليك و على صوتك وإحساسك أتمنى لك كل التوفيق".
من جانبها، ردت "وعد" على تغريدة "العطار": "الله يبارك فيك اخوي أيمن.. تهنئتك أسعدتني وهذا من ذوقك وطيب قلبك ياغالي ".
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