نجم الأهلي مطلوب في الدوري الليبي





كشف الاعلامي إسلام الشاطر عن طلب مسئولي نادى أهلى طرابلس الليبي الحصول على خدمات اللاعب احمد الشيخ على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بمقابل مادى 250 ألف دولار للقلعة الحمراء واللاعب .





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز أن طلب مسئولي اهلى طرابلس التعاقد مع اللاعب احمد الشيخ بناء على رغبة المدير الفنى للفريق البيبي ايهاب جلال الذي يريد تواجد اللاعب مع أهلى طرابلس لايمانة الشديد بإمكانيات الشيخ بشكل كبير.





وتابع :" رحبت لجنة الكرة بالنادى الاهلي بالعرض الليبي ولكنة إعترض على المقابل المادى الضعيف وطلب زيادة العرض المادي للنادى واللاعب وانتقال الشيخ على سبيل الاعارة وليس للبيع ".



