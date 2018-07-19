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مصطفى الفقي: السودان ودول الخليج لعبوا دورا في حلحلة الموقف الأثيوبي بشأن سد النهضة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 ص
مصطفى الفقي: السودان ودول الخليج لعبوا دورا في حلحلة الموقف الأثيوبي بشأن سد النهضة
الدكتور مصطفى الفقي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى السودان، تأتي في حالة انفراج في المنطقة، وحلحلة في الموقف الأثيوبي في ملء سد النهضة بما لا يغضب المصريين، والسودان ودول الخليج يلعبان دور في هذا.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه شريف عامر على قناة "mbc مصر"، الفضائية، الأربعاء، أن مصر منعت بعض الشخصيات السودانية المعارضة من دخول البلاد، تنفيذا لأحد الاتفاقات بين البلدين.

وتابع المفكر السياسي، أن الأشقاء في السودان وأثيوبيا وأريتريا، تأكدوا أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لهم، وكان هناك شعور أن مصر قد تتدخل لتغيير الأنظمة، ولكن هذا انتهى تماما، ولذلك سوف يتم استقبال السيسي استقبالا طيبا للغاية.
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