زوجة رامي عياش تحتفظ بالحبل السري لابنتهما ! (صورة)





حرصت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا سعيد زوجة البوب ستار اللبناني رامي عياش، على أن تحتفظ بالخلايا الجزعية للحبل السري لابنتها (آيانا)، والتي تساعد في علاج الأمراض وإنقاذ الأرواح.





نشرت زوجة البوب ستار داليدا سعيد صورة لها، وعلقت قائلة: (حقيبتي للحبل السري من شركة cryosavelebanon الرائعة والخدمة ممتازة! يقومون بتخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري والتي يمكن استخدامها لعلاج الأمراض وإنقاذ الأرواح).





كانت داليدا نشرت الصورة الأولى لابنتهما آيانا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت بالصورة للمرةِ الأولى مع الطفلة الحديثة الولادة معلقة عليها باللغة الإنجليزية قائلة: "تعرفوا إلى دميتنا، اللهم بارك أطفالي".

فيما تلقت التهاني بآراء مختلفة بين من شبّه الطفلة لوالدتها وآخر لوالدها.



