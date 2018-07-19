مفاجأة نارية بشأن عودة السوبر المصري السعودي

فجر لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، مفاجأة عن عودة لقاء السوبر المصري السعودي مرة أخرى خلال الموسم القادم.

وقال السبيعي في تصريحات تليفزيونية:"تحدثنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري والهلال أبطال الدوري على أن تقام المباراة في المملكة، بالإضافة إلى إقامة المباراة الثانية بين الزمالك واتحاد جدة أبطال الكأس في القاهرة".

وأضاف، أن الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، حصل على وعد من قبل المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، لتوفير التوقيت المناسب لإقامة المباراتين.

وأكمل أن مباراة الهلال والأهلي المصري ستكون برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وستقام في الرياض، بينما ستقام مباراة الزمالك المصري واتحاد جدة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.