ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال مدريد يرد بقوة على رحيل رونالدو

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:53 ص
ريال مدريد يرد بقوة على رحيل رونالدو
طباعة
الفجر الرياضي
 

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع ألفارو أودريوزولا الذي أكمل انتقاله إلى بطل أوروبا قادما من نادي ريال سوسيداد مقابل نحو 30 مليون يورو بعقد طويل الأمد.

وظهر اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً رفقة رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز حاملاً قميص الفريق للموسم المقبل وعليه الرقم 19 وهو الرقم الذي سيرتديه أودريوزولا مع بطل أوروبا.

وتعد هذه الصفقة هي الأولى للنادي الملكي بعد رحيل نجمهم الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو بعد أن أمضى 9 سنوات مع نادي العاصمة الإسبانية.
المزيد عن: يوفنتوس كورة كرة ريال مدريد رياضة رونالدو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 4:10:05 AM