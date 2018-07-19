ريال مدريد يرد بقوة على رحيل رونالدو





تعاقد ريال مدريد الإسباني مع ألفارو أودريوزولا الذي أكمل انتقاله إلى بطل أوروبا قادما من نادي ريال سوسيداد مقابل نحو 30 مليون يورو بعقد طويل الأمد.





وظهر اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً رفقة رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز حاملاً قميص الفريق للموسم المقبل وعليه الرقم 19 وهو الرقم الذي سيرتديه أودريوزولا مع بطل أوروبا.





وتعد هذه الصفقة هي الأولى للنادي الملكي بعد رحيل نجمهم الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو بعد أن أمضى 9 سنوات مع نادي العاصمة الإسبانية.