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30 مليون جنية هدية الجمهور لـ"ليلة هنا وسرور"

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:51 ص
30 مليون جنية هدية الجمهور لـليلة هنا وسرور
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نجح فيلم (ليلة هنا وسرور) في تجاوز حاجز المليون الثلاثين في إجمالي إيراداته حتى الآن، ويستمر في تحقيق إيرادات يومية تتجاوز الـ300 ألف جنية يوميًا رغم مرور أكثر من شهر على بداية عرضه.

يؤكد الفيلم بهذا النجاح تواجده القوي في موسم عيد الفطر، واحتلاله المركز الثاني في السباق حتى الآن.

الفيلم من إنتاج شركة (سينرجي فيلمز)، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد سلام، بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن.


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