تسعة عروض فنية وفرجوية فى برنامج الدورة 38 للمهرجان الصيفي بسيدي بوزيد





تنطلق الدورة 38 من المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد يوم 24 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 10 أوت القادم، وتتضمن البرمجة 9 عروض فنية وسينمائية ومسرحية وذلك حسب ما أعلنت عنه الهيئة المديرة للمهرجان خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الأربعاء بالمركب الثقافي أبو بكر القمودي.





ويبلغ عدد العروض الفنية الموسيقية 5 عروض منها حفل الافتتاح للفنانة الشعبية "زازا" وحفل للمغني "ماستر سينا" يوم 27 جويلية وحفل للشاب فيصل الصغير يوم 31 جويلية وحفل الفنان الشعبي وليد التونسي يوم 2 أوت وحفل للفنان اللبناني روني فتوش وعرض "طروق البادية" وهو عرض للفنون الشعبية لعدد من أبناء ولاية سيدي بوزيد يوم 10 أوت.





كما سيتم عرض شريط سينمائي بعنوان "تنسى كأنك لم تكن" للمخرج رضا تليلي وتكريمه بمناسبة حصوله على العديد من الجوائز العالمية يوم 6 أوت بالإضافة إلى عرض مسرحية "الدراغا" يوم 4 اوت وعرض مسرحي آخر مدعوم سيتم تحديده لاحقا.





وتم خلال الندوة الصحفية الحديث عن مواجهة صعوبات مادية بسبب غياب الدعم من الخواص، حيث لم تتجاوز ميزانية المهرجان 80 ألف دينار منها 40 ألف دينارمن وزارة الشؤون الثقافية و20 ألف دينار من الولاية و12 من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و8 آلاف دينار من البلدية.